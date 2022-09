Ajax-Napoli, disagi per i tifosi: sette ore di attesa, problemi con i biglietti (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra due giorni il Napoli tornerà in campo dopo la sosta. L'avversario di turno sarà il Torino, anche se la testa di alcuni... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra due giorni iltornerà in campo dopo la sosta. L'avversario di turno sarà il Torino, anche se la testa di alcuni...

egeansea65 : @PolliceAzzurro @partenope75 @sscnapoli Se la SSC Napoli deve distribuire i tagliandi ricevuti dall' Ajax , il serv… - veniovanni : RT @napolista: Anche sette ore in fila per ritirare i biglietti di Ajax-Napoli (c’è chi deve tornare) Organizzazione primitiva, solo 2 spo… - ilnapolionline : Biglietti Ajax/Napoli: file infinite e caos ai botteghini - - balenciange : @EIPelusa io forse vengo a vedere napoli-ajax qui ?? - EIPelusa : @balenciange no scherzo vado a vedere inter barcellona allo stadio, avevo optato per ajax-napoli (stessa giornata)… -