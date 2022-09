Aborto, le voci delle donne in piazza a Roma: ‘Con Meloni a rischio diritto all’accesso’. ‘Dice che applicherà 194? Potenzierà le sue debolezze’ (Di giovedì 29 settembre 2022) In occasione della Giornata internazionale per l’Aborto libero e sicuro, per la prima volta post elezioni, Non una di meno, movimento femminista, è sceso in piazza in diverse città italiane. “Il 28 settembre è da sempre una giornata di mobilitazione per l’Aborto libero e sicuro – spiega Serena Fredda, attivista di Non Una di Meno Roma – quest’anno però manifestare diventa più importante, perché il fatto che la possibile premier possa diventare Giorgia Meloni, non ci garantisce che i diritti civili non vengano attaccati, anzi”. “Il problema dell’accesso all’Aborto quando hai intere zone del Lazio senza medici non obiettori, è a monte, non è la Meloni – spiega ancora Gabriella Maranato, coordinatrice delle assemblee delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) In occasione della Giornata internazionale per l’libero e sicuro, per la prima volta post elezioni, Non una di meno, movimento femminista, è sceso inin diverse città italiane. “Il 28 settembre è da sempre una giornata di mobilitazione per l’libero e sicuro – spiega Serena Fredda, attivista di Non Una di Meno– quest’anno però manifestare diventa più importante, perché il fatto che la possibile premier possa diventare Giorgia, non ci garantisce che i diritti civili non vengano attaccati, anzi”. “Il problema dell’accesso all’quando hai intere zone del Lazio senza medici non obiettori, è a monte, non è la– spiega ancora Gabriella Maranato, coordinatriceassemblee...

