Veretout: ‘Via dalla Roma per giocare. Mou voleva restassi, gli ho risposto così’ (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jordan Veretout si guarda indietro, e ai microfoni di RMC Sport racconta la sua ultima stagione alla Roma: “I sei mesi finali sono stati... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jordansi guarda indietro, e ai microfoni di RMC Sport racconta la sua ultima stagione alla: “I sei mesi finali sono stati...

sportli26181512 : Veretout: ‘Via dalla Roma per giocare. Mou voleva restassi, gli ho risposto così’: Jordan Veretout si guarda indiet… - TuttoASRoma : Veretout: “Via per la famiglia. Mourinho voleva che restassi” - forzaroma : Veretout: “Via per la famiglia. Mourinho voleva che restassi” #ASRoma - PagineRomaniste : #Veretout: 'Via per la famiglia. #Mourinho voleva che restassi' #ASRoma #CorrieredellaSera -

Probabili formazioni Danimarca Francia/ Diretta tv: assenze nei Bleus ... a caccia delle ultime risposte prima del via della spedizione iridata in Qatar. Di certo sarà una ... in mediana l'occasione potrebbe essere importante per l'ex giallorosso Veretout così come per ... Ligue 1, Messi lancia il Psg: Lione ko. Pari per Marsiglia e Lens ...di casa trovano spazio dal 1' l'ex interista Alexis Sanchez e gli ex Roma Pau Lopez e Veretout . ... Il gol decisivo a favore della squadra ospite, rimasta poi in dieci al 62' per via del rosso rimediato ... ... a caccia delle ultime risposte prima deldella spedizione iridata in Qatar. Di certo sarà una ... in mediana l'occasione potrebbe essere importante per l'ex giallorossocosì come per ......di casa trovano spazio dal 1' l'ex interista Alexis Sanchez e gli ex Roma Pau Lopez e. ... Il gol decisivo a favore della squadra ospite, rimasta poi in dieci al 62' perdel rosso rimediato ...