Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 11:10 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra Aggiungi a 200 diciassettesimo giorno ai funzionari filorussi hanno reso noto che tutte e quattro le regioni dell'Ucraina occupate hanno votato per unirsi alla Russia però non si tratta di un Botti legali per il diritto internazionale secondo i comitati insediati dalla Russia il 93% dei voti espressi nella regione insaporisce ha sostenuto un'annessione così come lo 87% nella regione di Cherso nel 98 nell'auto proclamata Repubblica di Luca e 99 in quella di donex per me dai risultati Chiari 21 ti casa di le skin non c'è più nulla da discutere con Putin E intanto il ministro degli Esteri polacco Vighignolo Ha dichiarato che la risposta della NATO a qualsiasi uso di armi nucleari da parte della Russia Ucraina Sara devastante le perdite di gas dalle ...

