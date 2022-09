Traffico Roma del 28-09-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione partiamo con il grande raccordo anulare dove ci sono code e rallentamenti per Traffico in carreggiata esterna tra l’uscita Cassia e Aurelia a seguire nel semita del uscita per l’aeroporto di Fiumicino e tra via Prenestina & via Tiburtina in carreggiata interna si sta in coda tra via Casilina e via Appia cose per Traffico in entrata Roma sulla via Cassia tra le Olgiata e Tomba di Nerone sempre per Traffico si sta in coda sulla Flaminia tra le abbia tutto Giubileo il corso di Francia e sulla Salaria tra il bivio per il Foro Italico sulla tangenziale est c’è un incidente e sta provocando code tra le uscite di via Salaria & via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni si sta in coda sulla Pontina per i lavori tra Castel Romano e Spinaceto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverdevedi trovati dalla redazione partiamo con il grande raccordo anulare dove ci sono code e rallentamenti perin carreggiata esterna tra l’uscita Cassia e Aurelia a seguire nel semita del uscita per l’aeroporto di Fiumicino e tra via Prenestina & via Tiburtina in carreggiata interna si sta in coda tra via Casilina e via Appia cose perin entratasulla via Cassia tra le Olgiata e Tomba di Nerone sempre persi sta in coda sulla Flaminia tra le abbia tutto Giubileo il corso di Francia e sulla Salaria tra il bivio per il Foro Italico sulla tangenziale est c’è un incidente e sta provocando code tra le uscite di via Salaria & via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni si sta in coda sulla Pontina per i lavori tra Castelno e Spinaceto ...

