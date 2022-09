Si respira aria di entusiasmo in casa Napoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'entusiasmo tra i tifosi del Napoli è molto acceso, buono il dato della campagna abbonamenti e dei biglietti delle prossime gare andati a ruba. Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere Dello Sport : " Procede a ritmi spediti la prevendita per la partita contro la squadra di Juric ( ore 15 ) cosi come quella per le trasferte contro Ajax e Cremonese coi biglietti a disposizione dei tifosi azzurri esauriti in poche ore. Ci sarà tempo fino a sabato anche per sottoscrivere l'abbonamento con le richieste che stanno aumentando dopo l'ottimo avvio di stagione. Sabato pomeriggio Spalletti sarà scortato dalla passione di oltre trentamila tifosi. Possibile che Sabato si arrivi a toccare quota 35-40 mila spettatori a conferma del ritrovato entusiasmo dopo i 50mila col Liverpool e la media dei 35mila per le prime tre gare interne di ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'tra i tifosi delè molto acceso, buono il dato della campagna abbonamenti e dei biglietti delle prossime gare andati a ruba. Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere Dello Sport : " Procede a ritmi spediti la prevendita per la partita contro la squadra di Juric ( ore 15 ) cosi come quella per le trasferte contro Ajax e Cremonese coi biglietti a disposizione dei tifosi azzurri esauriti in poche ore. Ci sarà tempo fino a sabato anche per sottoscrivere l'abbonamento con le richieste che stanno aumentando dopo l'ottimo avvio di stagione. Sabato pomeriggio Spalletti sarà scortato dalla passione di oltre trentamila tifosi. Possibile che Sabato si arrivi a toccare quota 35-40 mila spettatori a conferma del ritrovatodopo i 50mila col Liverpool e la media dei 35mila per le prime tre gare interne di ...

