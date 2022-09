“Sconsigliata ai bambini” | assurdo Ajax | avvertimento da non credere per la trasferta a Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sul proprio sito web l’ha rilasciato un comunicato in vista della partita tra Napoli ein programma il prossimo 12 ottobre per la quarta giornata di Champions League. L’addetto stampa dei lancieri ha diramato questo comunicato dove esorta i propri tifosi a fare attenzione quando si recheranno a Napoli. Questo il comunicato dell’: “Le precedenti partite del Napoli hanno dimostrato che laper i tifosi della squadra avversaria non è priva di rischi. Pertanto consigliamo vivamente ai tifosi dell’di non essere riconoscibili come tifosi. Sconsigliamo inoltre di viaggiare con(piccoli). La polizia napoletana ha designato la Stazione Marritima come punto di ritrovo per l’incolumità dei tifosi dell’. Da qui partiranno gli autobus ...