Russi in fuga, cosa succede al confine con la Georgia: «Mosca aprirà un hub di reclutamento per intercettare chi scappa» (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Russia sta per aprire un centro di reclutamento al confine con la Georgia, dove si stanno formando lunghe code di persone russe che cercano di fuggire, per intercettare uomini da arruolare nell'esercito. A darne notizia è la Bbc, che cita le autorità locali e diffonde le immagini satellitari che mostrano le chilometriche code di auto alla frontiera caucasica. «Gli agenti al valico di frontiera di Verkhniy Lars saranno incaricati di convocare cittadini in età di arruolamento», dicono gli ufficiali al valico di Verkhniy Lars. Nel frattempo chi è in coda è esausto, stanco e affamato, secondo i racconti dei corrispondenti sul luogo. Una situazione problematica, confermata anche dal ministero dell'interno della repubblica russa dell'Ossezia del Nord – dove appunto si trova il valico in questione – che ...

