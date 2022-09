Roma, Gazzetta: “Pochi nazionali via da Trigoria, più lavoro per Josè (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Roma ha avuto davvero la possibilità di allenarsi senza tanti assenti. “Casi diversi Infatti, dei potenziali titolari che sabato sfideranno i nerazzurri a San Siro, dovrebbero essere sei quelli che hanno beneficiato del riposo concesso da José Mourinho durante la sosta. Ovvio che i vari Mancini, Zaniolo e Smalling avrebbero assai gradito una chiamata dai commissari tecnici Mancini e Southgate, ma visto che il telefono è rimasto muto. “A questo punto tutti e tre ne hanno approfittato per cercare di mettere a punto la condizione oppure per lavorare sulla prevenzione legata agli infortuni. “Discorso diverso, invece, quello legato a Pellegrini e Spinazzola. Il capitano era stato convocato in azzurro, ma il problema muscolare occorsogli durante l’ultima partita di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)- Come riporta ad oggi la, laha avuto davvero la possibilità di allenarsi senza tanti assenti. “Casi diversi Infatti, dei potenziali titolari che sabato sfideranno i nerazzurri a San Siro, dovrebbero essere sei quelli che hanno beneficiato del riposo concesso da José Mourinho durante la sosta. Ovvio che i vari Mancini, Zaniolo e Smalling avrebbero assai gradito una chiamata dai commissari tecnici Mancini e Southgate, ma visto che il telefono è rimasto muto. “A questo punto tutti e tre ne hanno approfittato per cercare di mettere a punto la condizione oppure per lavorare sulla prevenzione legata agli infortuni. “Discorso diverso, invece, quello legato a Pellegrini e Spinazzola. Il capitano era stato convocato in azzurro, ma il problema muscolare occorsogli durante l’ultima partita di ...

asromaliveit1 : ?? La Juventus fa sul serio e accelera per #Ndicka. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe sfruttare i b… - OdeonZ__ : I figli, Noemi e 46 candeline: Totti e il primo compleanno dopo Ilary - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Abraham, zero minuti in Nazionale e la Roma come porto sicuro per far ricredere Southgate - sportli26181512 : I figli, Noemi e 46 candeline: Totti e il primo compleanno dopo Ilary: I figli, Noemi e 46 candeline: Totti e il pr… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: I figli, Noemi e 46 candeline: #Totti e il primo compleanno dopo Ilary -