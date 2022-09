Prossimo governo: quando si formerà? Le tappe di avvicinamento (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prossimo governo: quando si formerà? Ultimare lo spoglio dei voti, quindi, determinare la consistenza dei partiti in Parlamento è solo il primo di una lunga serie di passaggi che, alla fine, porteranno alla nascita del nuovo esecutivo. Ecco quali sono i passaggi istituzionali che si concretizzeranno nel giro di alcune settimane. Nuovo Parlamento in carica dal 13 ottobre quando si formerà il Prossimo governo? Terminata la conta delle schede, dunque, prosegue il processo di assegnazione a ciascuna forza politica degli scranni a Montecitorio e Palazzo Madama (per conoscere tutti gli eletti ci vorrà ancora qualche giorno): adesso bisogna aspettare il 13 ottobre perché il nuovo Parlamento possa insediarsi ufficialmente (le Camere ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 settembre 2022)si? Ultimare lo spoglio dei voti, quindi, determinare la consistenza dei partiti in Parlamento è solo il primo di una lunga serie di passaggi che, alla fine, porteranno alla nascita del nuovo esecutivo. Ecco quali sono i passaggi istituzionali che si concretizzeranno nel giro di alcune settimane. Nuovo Parlamento in carica dal 13 ottobresiil? Terminata la conta delle schede, dunque, prosegue il processo di assegnazione a ciascuna forza politica degli scranni a Montecitorio e Palazzo Madama (per conoscere tutti gli eletti ci vorrà ancora qualche giorno): adesso bisogna aspettare il 13 ottobre perché il nuovo Parlamento possa insediarsi ufficialmente (le Camere ...

