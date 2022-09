Omicidio Meredith Kercher | arriva il libro di Rudy Guede Raffaele Sollecito | “Mi auguro non ci siano accuse nei miei riguardi”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È tornato libero nel novembre del 2021 dopo aver scontato 16 anni di carcere per l‘di, al quale si è comunque sempre proclamato estraneo, e oraha deciso di pubblicare il suoautobiografico. Si intitola “Il beneficio del dubbio, la mia storia” (Augh edizioni), lo ha scritto con il giornalista Pierluigi Vito e verrà presentato sabato a Viterbo.ha cominciato a lavorare a questo romanzo tempo fa, mentre si trovava ancora in carcere ma – si è appreso da chi gli è vicino – è stato pubblicato solo ora per questioni di opportunità, dopo che si è chiusa anche formalmente la sua vicenda giudiziaria. È un racconto autobiografico scritto come se il giovane parlasse in prima persona. Ripercorre le tappe principali della vita di ...

CorriereUmbria : +++ Rudy Guede pubblica un libro: 'La mia storia' #rudyguede #libro #autobiografia #perugia #viterbo… - ilmessaggeroit : Omicidio Meredith, Rudy Guede ha scritto un libro autobiografico: dalla sua vita quando era piccolo alla vicenda di… -

Rudy Guede, l'unico ad esser finito in carcere per l'diKercher, presenterà il suo libro 'Il beneficio del dubbio' scritto insieme a Pierluigi Vito. L'evento si terrà sabato 1 ottobre alle 17 al Bistrot del teatro in via Cavour, a ...Aveva iniziato a scrivere il libro autobiografico durante la detenzione, ha scontato 16 anni per l'di...Aveva iniziato a scrivere il libro autobiografico durante la detenzione, ha scontato 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher ...Sarà un volume autobiografico scritto col giornalista Vito. L'altro condannato: "In caso di ricostruzioni fantasiose o accuse nei miei ...