Mutuo ipotecario: tipologie, importi, che cos’è e come funziona (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Mutuo ipotecario è un finanziamento di media-lunga durata richiesto per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile. Viene chiamato “ipotecario” perché il pagamento delle rate è garantito da un’ipoteca su un immobile. Può servire inoltre a sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Ma scopriamo tutto nel dettaglio. Mutuo ipotecario: cos’è come già accennato viene chiamato Mutuo ipotecario perché il pagamento è garantito da un’ipoteca sull’immobile. La banca presta denaro per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’immobile ma richiede una garanzia reale vincolando un bene al fine di proteggere il proprio credito nel caso in cui il debitore non adempiesse al pagamento dell’impegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè un finanziamento di media-lunga durata richiesto per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile. Viene chiamato “” perché il pagamento delle rate è garantito da un’ipoteca su un immobile. Può servire inoltre a sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.già accennato viene chiamatoperché il pagamento è garantito da un’ipoteca sull’immobile. La banca presta denaro per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’immobile ma richiede una garanzia reale vincolando un bene al fine di proteggere il proprio credito nel caso in cui il debitore non adempiesse al pagamento dell’impegno ...

CorriereCitta : Mutuo ipotecario: tipologie, importi, che cos’è e come funziona - julio_martinezp : RT @GiorgiaMeloni: #Pronti a fare una legge che dica che la prima casa non è pignorabile, salvo per il mancato pagamento dell’eventuale mut… - SabryStefano : RT @GiorgiaMeloni: #Pronti a fare una legge che dica che la prima casa non è pignorabile, salvo per il mancato pagamento dell’eventuale mut… - moneypuntoit : ?? Mutuo ipotecario: cos'è, tipologie, costi e importi. Guida completa ?? - QGiuridico : Mutuo ipotecario in valuta estera, quali i poteri del giudice in caso di clausola abusiva? #mutui #bancario… -