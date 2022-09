Morto Bruno Arena dei Fichi d’India (Di mercoledì 28 settembre 2022) All’età di 65 anni è Morto Bruno Arena, controparte de I Fichi d’India con Max Cavallari. Il comico, sessantacinquenne, nel 2013 era stato colpito da un aneurisma cerebrale durante la registrazione di una puntata dello show comico Zelig. Ne ha dato notizia su Twitter il musicista e showman Paolo Belli (mattatore della Big Band di Ballando con le Stelle su Raiuno): “Riposa in pace, amico mio”, ha scritto a corredo di una foto scattata in un momento di condivisione conviviale. Messinese da parte di padre, Bruno Arena aveva iniziato la sua carriera come animatore nei villagi turistici. Risale al 1988, a Milano, il suo primo incontro con Max Cavallari, con il quale forma I Fichi d’India. Il duo ha raggiunto il successo nazionale una ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 settembre 2022) All’età di 65 anni è, controparte de Icon Max Cavallari. Il comico, sessantacinquenne, nel 2013 era stato colpito da un aneurisma cerebrale durante la registrazione di una puntata dello show comico Zelig. Ne ha dato notizia su Twitter il musicista e showman Paolo Belli (mattatore della Big Band di Ballando con le Stelle su Raiuno): “Riposa in pace, amico mio”, ha scritto a corredo di una foto scattata in un momento di condivisione conviviale. Messinese da parte di padre,aveva iniziato la sua carriera come animatore nei villagi turistici. Risale al 1988, a Milano, il suo primo incontro con Max Cavallari, con il quale forma I. Il duo ha raggiunto il successo nazionale una ...

