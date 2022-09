(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo aveva cercato per giorni contattandolo ripetutamente al cellulare ma non aveva avuto alcuna risposta. Per questo si era insospettito ed aveva deciso di recarsi direttamente a casa del suo amico. Tuttavia, una volta arrivato, non riusciva a credere ai proprio occhi. Leggi anche: Spengono un incendio e trovano un morto: ildi Mauro Buttarelli scomparso un anno fa Il ritrovamento Siamo a. Alle ore 18.30 circa, lungo la strada Maone — nei pressi della Pzifer — veniva rinvenuta in un fossato l’vettura Fiat 600 targata CC125MP con all’ildel conducente. Come anticipato, ile’ stato rinvenuto da un suo amico che, dopo vari giorni di inutili tentativi di rintraccio tramite telefono cellulare, aveva deciso di andare direttamente a casa sua. Qui ...

CorriereCitta : Macabra scoperta a Latina: auto in un fosso, al suo interno il cadavere di un uomo - Piergiulio58 : Macabra scoperta: cadavere di un professore trovato nel cortile della scuola. La vittima presentava ferite da arma… - 86Valy : RT @NapoliToday: #Cronaca Macabra scoperta, trovato senza vita il corpo di un professore nel cortile di una scuola - telodogratis : Macabra scoperta: cadavere di un professore trovato nel cortile della scuola - infoitinterno : Macabra scoperta: cadavere di un professore trovato nel cortile della scuola -

Un corpo riverso a terra e senza vita nel cortile della Scuola Media Marino Guarano di Melito , in provincia di Napoli. È questa lafatta nella notteo. Il corpo è quello di Marcello Toscano , 64 anni, insegnante di sostegno della stessa scuola ed ex consigliere comunale di Mugnano . Un giallo su cui i carabinieri ...in una scuola in provincia di Napoli : è stato trovato morto un insegnante di sostegno e consigliere comunale della zona. Stando alle prime informazioni, potrebbe essere stato vittima ...Lo aveva cercato per giorni contattandolo ripetutamente al cellulare ma non aveva avuto alcuna risposta. Per questo si era insospettito ed aveva deciso di recarsi direttamente a casa del suo amico. Tu ...È stato trovato senza vita, nel cortile della scuola di Melito "Marino-Guarano" di via delle Magnolie, Marcello Toscano, professore in pensione di Scienze Motorie ed ex consigliere comunale di Mugnano ...