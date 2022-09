LIVE Musetti-Lazarov 3-2 | ATP Sofia 2022 in DIRETTA | inizio di match senza break

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Nastro bulgaro che aiuta, bravo poi a chiudere con la volée. 3-2 Game! Non passa il tentativo di risposta bloccata di. 40-0 Spinge su ogni colpo il padrone di casa, buon dritto. 30-0 Servizio, dritto e chiusura con la volée per il bulgaro. 15-0 Aggredisce la seconda di, purtroppo il dritto termina appena lungo. 2-2 Game! Il bulgaro chiama a rete Lorenzo che però non si fa distrarre e tiene il suo turno di servizio. 40-15 Si apre bene il campo l’azzurro con il rovescio. 30-15 Palla corta spregiudicata di Lorenzo che viene graziato dall’errore di. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto tentato da. 15-0 Sbaglia in ...