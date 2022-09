Giornata aborto – PVF: Di sicuro solo la morte di un bambino (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata aborto sicuro. Pro Vita Famiglia: «Di sicuro solo la morte di un bambino. Necessario aiutare donne e nascituri» – «Oggi – ricorda un comunicato di Pro Vita Famiglia – è la cosiddetta Giornata internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito. In realtà l’unica cosa “sicura” dell’aborto è che uccide un bambino innocente. Un dramma per la madre, ingannata da una legge che ha portato alla banalizzazione di un atto contro natura. Una madre a cui nessuno spiega le gravi complicanze psicologiche dell’aborto, in barba alla legge sul consenso informato. Una donna a cui nessuno spiega le possibili complicanze fisiche, che possono portare perfino alla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022). Pro Vita Famiglia: «Diladi un. Necessario aiutare donne e nascituri» – «Oggi – ricorda un comunicato di Pro Vita Famiglia – è la cosiddettainternazionale per l’libero,e gratuito. In realtà l’unica cosa “sicura” dell’è che uccide uninnocente. Un dramma per la madre, ingannata da una legge che ha portato alla banalizzazione di un atto contro natura. Una madre a cui nessuno spiega le gravi complicanze psicologiche dell’, in barba alla legge sul consenso informato. Una donna a cui nessuno spiega le possibili complicanze fisiche, che possono portare perfino alla ...

