Gas: prezzo a 210 euro con ipotesi Nord Stream a rischio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il prezzo del gas risale e si porta a 210 euro, segnando i massimi di giornata. I Ttf ad Amsterdam registrano un +12,5% sulle ipotesi del tedesco Tagesspiegel che riporta fonti di governo secondo cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildel gas risale e si porta a 210, segnando i massimi di giornata. I Ttf ad Amsterdam registrano un +12,5% sulledel tedesco Tagesspiegel che riporta fonti di governo secondo cui ...

davcarretta : La mobilitazione e la minaccia nucleare non avevano avuto effetti sul prezzo del gas. La chiusura di Nord Stream… - sole24ore : Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas… - Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas sale del 10% ad Amsterdam, a 191,5 euro a megawattora, dopo aver toccato in picco di 194,7 euro (… - beamu16 : RT @Antonio_DiSiena: #NordStream2 thread. Il gasdotto è stato progettato per collegare Russia e Germania, consentendo al venditore di far t… - maxbasello : @CellinoLuigi @repubblica Prezzo elettricità, non gas -