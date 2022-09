“Falso nove!”: il tecnico non ha dubbi, svelato il suo ruolo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il tecnico non ha dubbi, può essere utilizzato anche come “Falso nove” nell’attacco del Napoli. Ha parlato proprio del calciatore dei partenopei e della Nazionale, quest’oggi, ai microfoni di Radio CRC. Beppe Iachini commenta così le qualità da Falso nove, posizione che può ricoprire uno dei suoi ex calciatori. Lo ha allenato ai tempi del Sassuolo, quando sedeva in panchina dei neroverdi, conoscendo dunque benissimo Matteo Politano. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) LEGGI ANCHE: Infortunio Politano: cambiano i tempi di recupero In un momento d’oro con il Napoli e frenato solo dal suo infortunio a Milano, Matteo Politano può giocare anche nella posizione di Falso nove, nell’attacco di Spalletti. Giuseppe Iachini, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” conferma le sue idee su ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilnon ha, può essere utilizzato anche come “nove” nell’attacco del Napoli. Ha parlato proprio del calciatore dei partenopei e della Nazionale, quest’oggi, ai microfoni di Radio CRC. Beppe Iachini commenta così le qualità danove, posizione che può ricoprire uno dei suoi ex calciatori. Lo ha allenato ai tempi del Sassuolo, quando sedeva in panchina dei neroverdi, conoscendo dunque benissimo Matteo Politano. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) LEGGI ANCHE: Infortunio Politano: cambiano i tempi di recupero In un momento d’oro con il Napoli e frenato solo dal suo infortunio a Milano, Matteo Politano può giocare anche nella posizione dinove, nell’attacco di Spalletti. Giuseppe Iachini, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” conferma le sue idee su ...

