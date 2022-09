Digitale terrestre | variazioni ai canali tv in questo fine settembre | le novità

(Di mercoledì 28 settembre 2022)in arrivo per ilentro previste entro2022, tutto quello che c’è da sapere Per quanto riguarda ilsono state annunciate alcunein arrivo a breve, queste verranno infatti rese note entromese,2022. Sia a livello nazionale che locale entro questa settimana verranno applicate delle modifiche relative al pacchetto dei. Telecomando in mano (Screenshot da Facebook) Verranno aggiunti diversinuovi nel Mux Locale 4 in Lombardia, questi saranno ben cinque: Italia 8 Motori all’LCN 177, Italia 8 Prestige alla posizione 179, Tele Shopping all’LCN 110, Studio Live alla posizione 183 ...

Vittoriafr11 : RT @giulianelcuore: Il weekend di @RadioR101 è targato ?? @GiuliaSalemi93 dalle 17 alle 20 anche sul canale 67 del digitale terrestre #giuli… - CPatriza : RT @M5SRoma: Stasera a Terzo Millennio parliamo con la libertà che solo un programma indipendente può dare: senza filtri e senza fare scont… - angy_angy67 : RT @M5SRoma: Stasera a Terzo Millennio parliamo con la libertà che solo un programma indipendente può dare: senza filtri e senza fare scont… - CarieriF : RT @M5SRoma: Stasera a Terzo Millennio parliamo con la libertà che solo un programma indipendente può dare: senza filtri e senza fare scont… - SalvaTo76896656 : RT @M5SRoma: Stasera a Terzo Millennio parliamo con la libertà che solo un programma indipendente può dare: senza filtri e senza fare scont… -

L'iniziativa di Shopping4good sarà presentata il 4 ottobre alle 21 sul canale 32e tivùsat, 475 di Sky e in streaming www.qvc.it, in una serata con la presenza di Chiara Segrè, ...Antonella Silvestri È definito il "Michelangelo della pasticceria" ed è pronto a svelarci tutti i suoi segreti. Dal 9 ottobre , ogni domenica, alle 15 su Food Network, canale 33 del, torna "La Dolce Bottega" con Renato Ardovino , raffinato party chef e re del cake design che ci apre le porte della sua elegante torteria a Battipaglia. In ogni episodio della ...'Io non sono il mio tumore': questo il messaggio di sensibilizzazione dell'edizione 2022 di Shopping4good, programma di shopping sviluppato da Qvc, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...