Crisi di pianto per Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7: "Il capitolo non è chiuso" (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata caratterizzata da tanti colpi di scena. L'attenzione si è anche spostata sul rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Saladino. La donna, dopo aver vissuto giorni difficili dal punto di vista emotivo, sembrava si stesse riprendendo, ma ieri è tornata a chiudersi in sé stessa. In particolar modo, dopo essersi sdraiata sotto le coperte, ha avuto un confronto con Sara Manfuso e Antonella Fiordalisi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata GF Vip, Elenoire Ferruzzi disperata: "Non sono stata creduta" Elenoire Feruzzi sta facendo fatica a scendere a patti con le emozioni provate. I sentimenti verso Luca, infatti, hanno minato, fin dall'inizio, la sua serenità nella Casa del Grande Fratello ...

