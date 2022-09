Ciclismo | Tre Valli Varesine 2022 Nibali è pronto | “Voglio onorarla”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tuttoper la Tre, in programma martedì 4 ottobre. Anche Vincenzo, vincitore nel 2015, parteciperà all’edizione numero 101 con partenza a Busto Arsizio e conclusione a Varese. La Tresarà per Vincenzo la penultima corsa della carriera. “onorare la Tre– ha dichiarato, che giunse terzo nell’edizione 2017 in cui a trionfare fu Alexandre Geniez – anche se la mia condizione non è certo paragonabile a quella del finale di stagione 2015. Farò il possibile”. “Non posso essere in forma super alla Trequest’anno – precisa– poiché dopo la Vuelta a Espana non ho più gareggiato. Prima della Tredisputerò l’Agostoni. La ...