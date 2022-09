Bruno Arena dei Fichi d' India è morto | addio al comico di 65 anni

(Di mercoledì 28 settembre 2022)a 65. Il, componente del duod'insieme a Max Cavallari, è scomparso. A darne la notizia sui social il figlio Gianluca, che aveva seguito le orme del padre entrando nel mondo del cabaret: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stati. Buon viaggio papà… Lasci - si legge nella storia pubblicata su Instagram - un vuoto immenso”. Nel gennaio 2013è stato vittima della rottura di un aneurisma che gli ha causato un'emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Ilsi salvò grazie ad un'operazione d'urgenza. Le immagini del suo ritorno a San Siro per vedere una partita dell'Inter, squadra di cui era grande tifoso, fecero il giro d'Italia ed ...

