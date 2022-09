Biblioteca Bene Comune, alla ‘Ruggiero’ l’evento conclusivo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Volge al termine il progetto collettivo ‘Biblioteca Bene Comune’ gestito dalla rete composta da Cidis onlus, Comitato Città Viva, Combo Comitato Biblioteca organizzata, AmateLab, Abile Mente Onlus, Chiedilo alla Luna, Centro Sociale Ex Canapificio, Auser e Piazze del Sapere, Studio Erresse, Comitato per Villa Giaquinto, Comune di Caserta. l’evento conclusivo si svolgerà giovedì 29 settembre a partire dalle ore 18,30 nei locali della Biblioteca comunale ‘Ruggiero’ di via Laviano a Caserta. Tra le iniziative promosse dal Cidis che hanno animato il progetto – sostenuto da Fondazione con il Sud e Centro per il Libro e la Lettura – gli scaffali interculturali con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Volge al termine il progetto collettivo ‘’ gestito drete composta da Cidis onlus, Comitato Città Viva, Combo Comitatoorganizzata, AmateLab, Abile Mente Onlus, ChiediloLuna, Centro Sociale Ex Canapificio, Auser e Piazze del Sapere, Studio Erresse, Comitato per Villa Giaquinto,di Caserta.si svolgerà giovedì 29 settembre a partire dalle ore 18,30 nei locali dellacomunaledi via Laviano a Caserta. Tra le iniziative promosse dal Cidis che hanno animato il progetto – sostenuto da Fondazione con il Sud e Centro per il Libro e la Lettura – gli scaffali interculturali con ...

vnewsita : L'#evento conclusivo si svolgerà nei locali della #biblioteca comunale 'Ruggiero' di via Laviano a #Caserta - latibulejoon : mi sono messa in biblioteca perché prende bene per giocare a genshin ma mi si è messa una persona a fianco e non so… - appuntidicarta : La biblioteca mi informa che entro venerdì devo restituire Isole dell'abbandono, prestito non rinnovabile. A parte… - _Aluki : @marginaliia Bene ci hanno spiegato come funziona poi mi son bevuto un caffè e sono andato a vedere com’era la biblioteca - Alberto_zz0 : @BergaminiAldo @borghi_claudio Oggi su Repubblica (che NON compro, ma leggo su sito della biblioteca), c'è Stefano… -