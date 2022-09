BALLANDO CON LE STELLE: LE DATE UFFICIALI E LO SLALOM CON I MONDIALI (ANTEPRIMA) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quando va in onda BALLANDO con le STELLE? Cosa succede con le partite dei MONDIALI in onda il sabato sera? Ecco le DATE UFFICIALI della diciassettesima edizione dello show del sabato sera di Rai1, diretto e condotto con la proverbiale bravura, classe ed eleganza da Milly Carlucci. BALLANDO CON LE STELLE 2022: LE DATE Sabato 8 ottobre si alzerà il sipario su BALLANDO con le STELLE. Il mitico lampadario dell’Auditorium del Foro Italico tornerà a luccicare, illuminando dall’alto il cast di vip scelto da Milly Carlucci. Il tutto come sempre in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, dopo il Tg1. In pista vedremo esibirsi 13 personaggi famosi: Paola Barale, Marta Flavi, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quando va in ondacon le? Cosa succede con le partite deiin onda il sabato sera? Ecco ledella diciassettesima edizione dello show del sabato sera di Rai1, diretto e condotto con la proverbiale bravura, classe ed eleganza da Milly Carlucci.CON LE2022: LESabato 8 ottobre si alzerà il sipario sucon le. Il mitico lampadario dell’Auditorium del Foro Italico tornerà a luccicare, illuminando dall’alto il cast di vip scelto da Milly Carlucci. Il tutto come sempre in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, dopo il Tg1. In pista vedremo esibirsi 13 personaggi famosi: Paola Barale, Marta Flavi, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico ...

