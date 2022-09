WTA Parma 2022 | Martina Trevisan lotta per un set | poi cede di schianto Sara Sorribes Tormo va avanti

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022)continua il suo periodo non proprio positivo. A sconfiggerla nel torneo WTA 250 diè la spagnola, che la batte per 7-5 6-0 in una partita letteralmente dai due volti, come si evince sia dal punteggio che dalle due ore e 5 minuti di. L’iberica sfiderà ora l’americana Lauren Davis, mentre per l’azzurra c’è l’uscita di scena da testa di serie numero 2. Tanto per non tradire le attese quando si parla di, il primo game dura 11 minuti e, dopo 16 punti, è appannaggio di, che non deve subire palle break. Se ne procura invece tre nel gioco successivo, sfruttando la terza su rovescio in corsa appena largo della spagnola. Il controbreak, però, arriva a ...