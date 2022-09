Vanessa Incontrada | mistero fitto sull’ultimo post | ce l’ha con la Meloni?

(Di martedì 27 settembre 2022) Social,Instagram attacco alla? – È proprio vero che i social accorciano le distanze tra vip e gente comune. Per avere notizie sui propri beniamini prima bisognava correre in edicola a comprare un giornale oppure attendere che passasse qualche servizio esclusivo la tv. Oggi invece basta andare su Instagram, una delle piazze più frequentate da cantanti, conduttori e soprattutto influencer. A catturare l’interesse del pubblico nelle scorse ore undi. Uno scatto che si è caricato di una forte valenza politica. Con chi ce l’aveva l’attrice? Anche lei appartiene a quella cerchia di personaggi famosi che digerisce mal volentieri l’elezione di Giorgiae dunque la vittoria del centrodestra? (continua a leggere dopo ...

twittaminemo : #StrisciaLaNotizia Dal 27 settembre al 1 ottobre condurranno Alesandro Siani e Luca Argentero. Dal 3 al 22 ottobre… - ItaLianovery : RT @MaurizioTrasat1: Che dite? Possiamo sperare che le varie Rula Jebreal, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Giorgia, Elodie, Levante, Ch… - zazoomblog : Faccia da lunedì: anche Vanessa Incontrada contro la Meloni? Guarda - #Faccia #lunedì: #anche #Vanessa - mirellaladini : RT @franco_sala: Che dite? Possiamo sperare che le varie Rula Jebreal, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Giorgia, Elodie, Levante, Chiara… - Duchessaclaris1 : RT @ArnaldoPiace: Rula Jebreal, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Giorgia, Elodie, Levante, Chiara Ferragni, Michela Murgia, Laura Boldri… -

indossa un bel broncio e posta: "Faccia da lunedì"; Kasia Smutniak punta più sui toni drammatici: "A ottobre indietro di un'ora, oggi di un secolo". Persino il redivivo Boy George, ..."Faccia da lunedì", invece, ha scrittoa corredo di uno autoscatto in bianco e nero che la ritrae, imbronciata, sul divano di casa. Anche lei, come molte colleghe, si era esposta ... Vanessa Incontrada, "faccia da lunedì": anche lei contro Meloni Dai comizi social della Ferragni all'indignazione di Damiano: tutto il livore della sinistra sconfitta Tanto livore per nulla. Alla fine i vip di sinistra si sono riscoperti very irrilevant people. Sa ...Il frontman dei Maneskin: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese". Ferilli ironica: "Il treno viaggia in orario, nuova era". Fa discutere il tweet di Boy George ...