(Di martedì 27 settembre 2022) La Commissione Europea considera "certamente un'opzione" imporre sanzioni individuali ai cittadiniche si trovano nelle regioni ucraine dove sono in corso i"come osservatori". Lo ...

MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | I referendum sono riconosciuti validi da Mosca nelle 4 aree occupate 'poiché l'affluenza alle urne ha superato… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I referendum sono riconosciuti validi da Mosca nelle 4 aree occupate 'poiché l'affluenza alle urne ha sup… - giuliog : RT @ansaeuropa: La Commissione Europea considera 'certamente un'opzione' imporre sanzioni individuali ai cittadini europei che si trovano n… - ansaeuropa : La Commissione Europea considera 'certamente un'opzione' imporre sanzioni individuali ai cittadini europei che si t… - Gianuvola : @cassiamancini No, è stato detto che fanno bene e che sono una speranza. Nessuno, per contro, ha detto che bisogna… -

Agenzia ANSA

La Commissione Europea considera "certamente un'opzione" imporre sanzioni individuali ai cittadini europei che si trovano nelle regioni ucraine dove sono in corso i referendum "come osservatori". Lo ...... ho parlato con il sottosegretario degli Interni, qui a Venezia nonusare l'auto e con i ... ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo, Actv sarebbe da. Tonon chiede a Zappalorto ... Ue, possibile sanzionare europei che sostengono referendum Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla corretta applicazione da parte della PA delle sanzioni previste dall’art. 34 del Testo Unico Edilizia ...