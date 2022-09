Reddito di cittadinanza | la Campania è la regione con più percettori | la classifica dei comuni

sebmes : In Campania e in Sicilia il reddito di cittadinanza è il primo partito. - Mov5Stelle : Chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che sul reddito di cittadinanza come pure sul principio di… - LaStampa : Il cappotto del reddito, i 5 Stelle sfondano il 40% a Napoli dove ci sono 400mila percettori del reddito di cittadi… - LiberoReporter : Reddito cittadinanza, importo medio 549 euro ad agosto 2022 - Gaebaldi : Reddito cittadinanza, importo medio 549 euro ad agosto 2022 -

Ma anche la revisione (ormai certa) deldi. Il punto è chi dovrà materialmente firmare la Legge Al momento il primo documento che dovrà essere realizzato dall'esecutivo uscente ...Centrella: "Chiederemo di destinare le risorse per ildiper sostenere nuove assunzioni sia nella pubblica amministrazione che nelle piccole imprese. Dobbiamo restituire dignità alle persone". "Unda lavoro! Questa è la ...Non ci sarà scostamento di bilancio, si muoverà in scia agli ultimi provvedimenti di Draghi. La Flat Tax può attendere. Ripartito il pressing su Panetta per ...L'Italia si colora di giallo solo al Sud, dove sono di più i percettori del reddito di cittadinanza. Non per nulla Conte è stato accolto, nei territori, come "u' papà del reddito". Ma la spocchia di c ...