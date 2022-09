Quando gli uomini iniziarono a vestirsi “da uomini” (Di martedì 27 settembre 2022) Accadde anche per le scelte di stile del precedente re inglese di nome Carlo, che voleva differenziarsi da Luigi XIV di Francia Leggi su ilpost (Di martedì 27 settembre 2022) Accadde anche per le scelte di stile del precedente re inglese di nome Carlo, che voleva differenziarsi da Luigi XIV di Francia

christianrocca : @EnricoLetta si prende le responsabilità della catastrofica sconfitta e lascia a breve la segreteria. Meno credibil… - scottecs : Sono tornati quelli che 'brutta roba quando gli artisti parlano di politica' senza a quanto pare aver mai capito nu… - davcarretta : Il 55 per cento degli italiani ha votato (di nuovo) per partiti (a vario titolo) populisti, antisistemici, estremis… - busi_paola : RT @CavalloTorre: Quando era ancora minorenne ha fatto un gesto. Semplice e rivoluzionario. Si è seduta per terra davanti alla polizia e ha… - Brigante1959 : RT @Pignottone: @ItalexitMori Sapevamo quali erano le regole prima giocare. Gli sbarramenti criminali c'erano anche quando avete deciso di… -