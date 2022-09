Per Meloni è finita la pacchia, ora deve dimostrare di saper governare (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgia Meloni ieri al Parco dei Principi ha lasciato la scena ai suoi due capigruppo per concentrarsi sui dossier che troverà presto sulla scrivania di Palazzo Chigi. Dall’insediamento del suo governo, tra un mese, avrà una manciata di giorni per presentare la legge di Bilancio, già oltre la scadenza del 15 ottobre per l’invio del Documento programmatico di bilancio a Bruxelles. Una manovra con poche sorprese, «scritta a quattro mani con il ministro dell’Economia Franco», spiega Guido Crosetto. Dovrà poi procedere a tappe forzate per rispettare un calendario serratissimo, tra scadenze del Pnrr e gestione della crisi energetica appesantita dalla guerra in Ucraina. Ci stiamo inoltrando comunque in un territorio politico e istituzionale incognito, di cui non sappiamo l’esito da qui a qualche anno, diciotto mesi circa, cioè il tempo fisiologico dentro il quale gli ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) Giorgiaieri al Parco dei Principi ha lasciato la scena ai suoi due capigruppo per concentrarsi sui dossier che troverà presto sulla scrivania di Palazzo Chigi. Dall’insediamento del suo governo, tra un mese, avrà una manciata di giorni per presentare la legge di Bilancio, già oltre la scadenza del 15 ottobre per l’invio del Documento programmatico di bilancio a Bruxelles. Una manovra con poche sorprese, «scritta a quattro mani con il ministro dell’Economia Franco», spiega Guido Crosetto. Dovrà poi procedere a tappe forzate per rispettare un calendario serratissimo, tra scadenze del Pnrr e gestione della crisi energetica appesantita dalla guerra in Ucraina. Ci stiamo inoltrando comunque in un territorio politico e istituzionale incognito, di cui non sappiamo l’esito da qui a qualche anno, diciotto mesi circa, cioè il tempo fisiologico dentro il quale gli ...

