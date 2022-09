Nord Stream, esplosioni nei gasdotti: la pista del sabotaggio (Di martedì 27 settembre 2022) Probabili attacchi contro i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Nella giornata di ieri, mentre i quotidiani italiani aprivano sugli esiti elettorali della notte precedente, si sono verificate una pluralità di esplosioni sottomarine nelle zone dei gasdotti di Svezia e Danimarca. La notizia è stata riportata dalle fonti ufficiali governative, supportate poi dal governo federale tedesco e dal quotidiano Tagesspiegel, il primo a riportare la pista di una possibile operazione di sabotaggio. Dopo le tre fughe di gas sulle due linee, entrambi i Paesi hanno innalzato il proprio stato di allerta rispetto alla tenuta delle infrastrutture energetiche, anche se non sussistono rischi concreti per la salute della popolazione e per l’ambiente. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 27 settembre 2022) Probabili attacchi contro i1 e2. Nella giornata di ieri, mentre i quotidiani italiani aprivano sugli esiti elettorali della notte precedente, si sono verificate una pluralità disottomarine nelle zone deidi Svezia e Danimarca. La notizia è stata riportata dalle fonti ufficiali governative, supportate poi dal governo federale tedesco e dal quotidiano Tagesspiegel, il primo a riportare ladi una possibile operazione di. Dopo le tre fughe di gas sulle due linee, entrambi i Paesi hanno innalzato il proprio stato di allerta rispetto alla tenuta delle infrastrutture energetiche, anche se non sussistono rischi concreti per la salute della popolazione e per l’ambiente. ...

davcarretta : La mobilitazione e la minaccia nucleare non avevano avuto effetti sul prezzo del gas. La chiusura di Nord Stream… - ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - sole24ore : Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas… - fabiottofab : RT @riannuzziGPC: L’ex ministro degli esteri polacco Sikorski non ha solo detto “grazie USA” per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e… - transnazionale : Danimarca,almeno una settimana per indagare su Nord stream #spaziotransnazionale informa -