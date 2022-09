Niente Napoli, Solbakken va alla Roma “per colpa” di un azzurro (Di martedì 27 settembre 2022) Ola Solbakken era il nome in cima alla lista dei desideri del Napoli per il calciomercato di gennaio. Qualche mese fa, infatti, nel pieno del mercato estivo, l’attaccante norvegese era arrivato a Villa Stuart per delle visite preliminari alla spalla, organizzate proprio dal club azzurro. Napoli Solbakken (Getty Images)Solbakken non firma per il Napoli: svelato il motivo A dicembre scade il suo contratto con il Bodo Glimt ma nel futuro di Ola Solbakken non ci sarà il Napoli. L’esterno classe ’98 è vicino al passaggio alla Roma (non ancora ufficiale) che ha anticipato il club campano e ha trovato l’accordo per chiudere a parametro zero. Ma ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Olaera il nome in cimalista dei desideri delper il calciomercato di gennaio. Qualche mese fa, infatti, nel pieno del mercato estivo, l’attaccante norvegese era arrivato a Villa Stuart per delle visite preliminarisp, organizzate proprio dal club(Getty Images)non firma per il: svelato il motivo A dicembre scade il suo contratto con il Bodo Glimt ma nel futuro di Olanon ci sarà il. L’esterno classe ’98 è vicino al passaggio(non ancora ufficiale) che ha anticipato il club campano e ha trovato l’accordo per chiudere a parametro zero. Ma ...

Paolo18030138 : RT @PBerizzi: Provare a invesite con l'auto un gruppo di ultras rivali. Come se la morte di Daniele Belardinelli non avesse insegnato nient… - cesarebrogi1 : RT @PBerizzi: Provare a invesite con l'auto un gruppo di ultras rivali. Come se la morte di Daniele Belardinelli non avesse insegnato nient… - MazzaliVanna : RT @PBerizzi: Provare a invesite con l'auto un gruppo di ultras rivali. Come se la morte di Daniele Belardinelli non avesse insegnato nient… - sscalcionapoli1 : Zazzaroni stronca Insigne: “Il Napoli non ha mai vinto niente con lui, io scelgo Kvaratskhelia” - emanuelegiusep3 : RT @PBerizzi: Provare a invesite con l'auto un gruppo di ultras rivali. Come se la morte di Daniele Belardinelli non avesse insegnato nient… -