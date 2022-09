Lamborghini Aventador - La carriera si chiude con una Ultimae

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladellasi è chiusa definitivamente con l'assemblaggio dell'ultimo esemplare della serie limitata. La Casa di Sant'Agata aveva già detto addio alla V12 a motore centrale nei mesi scorsi, ma in seguito al naufragio di una nave da trasporto era stata costretta a riaprire le linee di produzione per costruire i 15 esemplari andati perduti e già destinati ad alcuni collezionisti. Difficile trovare unaidentica all'altra. Con 11.465 esemplari, laè la V12 di maggiore successo nella storia dellae l'85% delle vetture prodotte sono passate dal reparto Ad Personam: sul mercato sono dunque presenti moltissime vetture praticamente uniche, con combinazioni di colori e finiture realizzate su misura per i ...

Già, perché con l'ultimo esemplare uscito dalle linee di produzione, finisce l'era dell'iconica e apprezzatissima. L'ultimo esemplare della supercar dotata di un motore V12 puro racchiudeva nuove tecnologie che non si erano mai viste su una. La casa di Sant'Agata Bolognese, ha confermato la cessione di produzione dell'e un'ultima LP 780 - 4 Ultimae. La Casa di Sant'Agata spinge sull'elettrificazione dei motori termici. In attesa della pura elettrica nel 2027. Ma nel frattempo chi le compra le vuole superpersonalizzate.