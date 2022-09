La Lega si stringe attorno a Salvini e chiede un "ministero di peso" (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato deludente alle urne nessuno ha chiesto un passo indietro del leader della Lega Matteo Salvini, anzi, il... Leggi su today (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo il risultato deludente alle urne nessuno ha chiesto un passo indietro del leader dellaMatteo, anzi, il...

GioMalanchini : RT @FabriCecchetti: Solidarietà alla sezione della Lega di Zanica (BG) per l’atto vandalico subito. Tutta la Lega Lombarda si stringe al fi… - 51rolando : RT @FabriCecchetti: Solidarietà alla sezione della Lega di Zanica (BG) per l’atto vandalico subito. Tutta la Lega Lombarda si stringe al fi… - bennyamino8634 : RT @FabriCecchetti: Solidarietà alla sezione della Lega di Zanica (BG) per l’atto vandalico subito. Tutta la Lega Lombarda si stringe al fi… - donyp00288476 : RT @FabriCecchetti: Solidarietà alla sezione della Lega di Zanica (BG) per l’atto vandalico subito. Tutta la Lega Lombarda si stringe al fi… - EnricoAntonio68 : RT @FabriCecchetti: Solidarietà alla sezione della Lega di Zanica (BG) per l’atto vandalico subito. Tutta la Lega Lombarda si stringe al fi… -