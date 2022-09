In asta 2 BTP e un CCTeu il prossimo 29 settembre 2022: dove è meglio mettere i risparmi? (Di martedì 27 settembre 2022) Sul fronte delle aste di titoli di stato, il 29 settembre prossimo si terrà l’ultimo appuntamento del mese in corso. Iniziato in sordina, settembre si è poi rilevato un mese movimentato per quanto riguarda le nuove aste di bond sovrani grazie all’exploit dell’ultima settimana. Oggi 27 settembre si è tenuta l’asta short term/BTP€i, domani sarà la volta del secondo collocamento mensile di BOT e per finire chiusura con il botto giorno 29 settembre quando ci sarà il collocamento di due nuove tranche di BTP e di una nuova tranche del CCTeu. Tre titoli già in corso di emissione, quindi, eppure l’appeal dell’appuntamento è molto alto anche perchè uno dei due BTP al centro dell’asta di fine settembre è un decennale ed è noto a tutti ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 27 settembre 2022) Sul fronte delle aste di titoli di stato, il 29si terrà l’ultimo appuntamento del mese in corso. Iniziato in sordina,si è poi rilevato un mese movimentato per quanto riguarda le nuove aste di bond sovrani grazie all’exploit dell’ultima settimana. Oggi 27si è tenuta l’short term/BTP€i, domani sarà la volta del secondo collocamento mensile di BOT e per finire chiusura con il botto giorno 29quando ci sarà il collocamento di due nuove tranche di BTP e di una nuova tranche del. Tre titoli già in corso di emissione, quindi, eppure l’appeal dell’appuntamento è molto alto anche perchè uno dei due BTP al centro dell’di fineè un decennale ed è noto a tutti ...

