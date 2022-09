Frances Tiafoe difende la vittoria in Laver Cup: “Federer? No scuse” (Di martedì 27 settembre 2022) Tante polemiche, forse davvero eccessive, sul comportamento di Frances Tiafoe in Laver Cup. Il torneo ideato da Roger Federer, che mette di fronte la selezione dei tennisti europei contro quella del Resto del Mondo, ha visto la vittoria dello schieramento che si è parato contro gli atleti del Vecchio Continente. Tante le prese di posizione negative contro il giocatore statunitense, reo secondo qualcuno di non aver ceduto il passo alla vittoria dell’elvetico, all’ultimo incontro della sua scintillante carriera. L’americano, dopo qualche ora, si è sfogato difendendo la sua vittoria. Le parole di Frances Tiafoe dopo la vittoria ottenuta in Laver Cup contro il team di Roger ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Tante polemiche, forse davvero eccessive, sul comportamento diinCup. Il torneo ideato da Roger, che mette di fronte la selezione dei tennisti europei contro quella del Resto del Mondo, ha visto ladello schieramento che si è parato contro gli atleti del Vecchio Continente. Tante le prese di posizione negative contro il giocatore statunitense, reo secondo qualcuno di non aver ceduto il passo alladell’elvetico, all’ultimo incontro della sua scintillante carriera. L’americano, dopo qualche ora, si è sfogatondo la sua. Le parole didopo laottenuta inCup contro il team di Roger ...

Fprime86 : RT @Eurosport_IT: 'Ti sei scusato con Federer?' ?? La risposta di Frances Tiafoe ?? Siete d'accordo o no con lui? #Tiafoe | #Federer | #Lav… - Eurosport_IT : 'Ti sei scusato con Federer?' ?? La risposta di Frances Tiafoe ?? Siete d'accordo o no con lui? #Tiafoe | #Federer… - peterkama : Frances Tiafoe: “Non mi scuso con Federer, lui dovrebbe farlo per aver battuto tutti…” NEL TENNIS SE NON HAI ALTER… - OA_Sport : #LAVERCUP Tiafoe risponde alle critiche per aver battuto Federer e si affida all'ironia. Le parole dell'americano -