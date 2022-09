Federica Calemme e l’intimo mozzafiato | “Chiaramente… tu ci vuoi morti”

Leggi su newstv

(Di martedì 27 settembre 2022) L’influencer napoletana non perde occasione per mostrare ai suoi fan le sue doti fisiche e, perché no, suscitare invidia a chi non è dotata quanto lei. Mora, dalla pelle d’ambra e lo sguardo penetrante,è uno spettacolo della natura. Modella ed influencer sa come mantenere viva l’attenzione su di sé. La modella ed influencer(Instagram)Chi èè nata nel 1996 a Casalnuovo di Napoli. Figlia di un ex calciatore, da bambinaera oggetto di maldicenze. Sua madre è bionda, mentreè mora e con la carnagione ambrata. I compagni di scuola, crudelmente, le dicevano che era stata adottata. In realtà la ragazza ha semplicemente preso “i colori” dal suo papà. Come molte ragazze dotate di beltà non ...