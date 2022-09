Donna di 105 anni conosce la bis-bisnipote per la prima volta, è l’incontro di 5 generazioni (Di martedì 27 settembre 2022) Il mondo odierno può essere così intenso e pieno di distrazioni che potremmo dimenticarci di trascorrere tempo con le persone per noi importanti. Mantenere buoni rapporti con i membri della famiglia, ovviamente, è di grandissima importanza. Dopotutto, la famiglia è composta proprio da quelle persone che ci coprirebbero le spalle indipendentemente da tutto. Nonostante questo, a volte capita di non avere il tempo o di lasciar perdere quando si tratta di andare a trovare parenti un po’ più “lontani”. Ma non è stato così per l’anziana annie Berry, che nel gennaio 2019 ha festeggiato 105 anni. annie ha ricevuto visite da parte di tutte e CINQUE le generazioni della sua famiglia nella casa di riposo in cui risiede, la Genesis Larkin Chase Center di Bowie, nel Maryland. Per annie era arrivato il ... Leggi su it.newsner (Di martedì 27 settembre 2022) Il mondo odierno può essere così intenso e pieno di distrazioni che potremmo dimenticarci di trascorrere tempo con le persone per noi importanti. Mantenere buoni rapporti con i membri della famiglia, ovviamente, è di grandissima importanza. Dopotutto, la famiglia è composta proprio da quelle persone che ci coprirebbero le spalle indipendentemente da tutto. Nonostante questo, a volte capita di non avere il tempo o di lasciar perdere quando si tratta di andare a trovare parenti un po’ più “lontani”. Ma non è stato così per l’anzianae Berry, che nel gennaio 2019 ha festeggiato 105e ha ricevuto visite da parte di tutte e CINQUE ledella sua famiglia nella casa di riposo in cui risiede, la Genesis Larkin Chase Center di Bowie, nel Maryland. Pere era arrivato il ...

