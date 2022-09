Domenica 2 ottobre Montecitorio a porte aperte (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – Domenica 2 ottobre nuova edizione della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”. Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, esibizione di una banda musicale. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala della Lupa; la Sala della Regina; la Sala Aldo Moro, con il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA –nuova edizione della manifestazione “”. Alle ore 10, in Piazza, esibizione di una banda musicale. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala della Lupa; la Sala della Regina; la Sala Aldo Moro, con il ...

Radio3tweet : Un podcast dal vivo per raccontare una storia che non va dimenticata: domenica 2 ottobre @LaLipperini porterà sul… - RaiTre : Domenica 9 ottobre dalle 20.00 su #Rai3 e in streaming su @RaiPlay torna @chetempochefa. #CTCF - gramiald : RT @LidaSezOlbia: ?? AMICI DI #TORINO A RAPPORTO ?? ?? DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 ? Alle ore 20.00 ??Presso la Pizzeria 33 Giri Via Marconi, 4… - Lopinionista : Domenica 2 ottobre Montecitorio a porte aperte - LAVTrieste : Promemoria: questa domenica (2 ottobre), alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Bartolomeo a Barcola (TS) si terr… -