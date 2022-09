Cuba colpita dall’uragano Ian: danni nell’isola e migliaia di persone evacuate – Video (Di martedì 27 settembre 2022) Alberi sradicati e cavi elettrici ricoprono le strade di Consolacion del Sur. È la conseguenza del passaggio dell’uragano Ian nella parte occidentale di Cuba. Nella provincia di Pinar del Rio (sudovest), dove sono state evacuate circa 40mila persone, “i danni sono considerevoli”, ha detto in un comunicato il leader del Partito comunista locale, Yamilè Ramos. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Alberi sradicati e cavi elettrici ricoprono le strade di Consolacion del Sur. È la conseguenza del passaggio dell’uragano Ian nella parte occidentale di. Nella provincia di Pinar del Rio (sudovest), dove sono statecirca 40mila, “isono considerevoli”, ha detto in un comunicato il leader del Partito comunista locale, Yamilè Ramos. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

