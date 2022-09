Pall_Gonfiato : #Cassano spietato contro sua ex squadra: “Ho giocato con degli scappati di casa per anni” -

Calcio a 5 Live

Il barese è: "Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare , non vede l'ultimo ... Per me è follia" Per i tifosi la bocciatura diè un riconoscimento. Arrivano a centinaia ...... solitamentecon i bianconeri ed Allegri, anche se pure per l'ex terzino la Juve ha fatto 2 - 3 passi indietro. Il più 'cattivo' è stato. FantAntonio ne ha per tutti e dice Severo ... Il tris di Salvatore abbatte il Sassuolo: Forlì, il riscatto è servito Targioni, Benelli, Ballerini, Scarlini (64’ Mori), Mazzanti, Bambi, Ascolese (61’ Cecchi), Bonciani, Delli Navelli, Verdi (72’ Afelba), Algerino (45’ Fathou). All. Selvaggio. S.PIERO: Tortelli, Lastru ...