Aritzia Autunno 2022 | look trendy con Emma Chamberlain

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 27 settembre 2022), famosa influencer statunitense, è al centro della campagna promozionale della nuova collezione, intitolata Sunday Best. L’azienda di abbigliamento femminile canadese mette a disposizione diverse varietà di articoli, infatti si spazia dalle gonne a quadri agli abiti corti, fino ad arrivare ai maglioni. Insomma, ce n’è per tutti i gusti per