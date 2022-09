Uomini e Donne gossip: Armando Incarnato e Gianni Sperti contro Ida Platano (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 26 settembre 2022, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno annunciato di essere usciti nuovamente insieme scatenando una reazione insolita da parte di Gianni Sperti cui si è aggiunto anche Armando Incarnato rincarando la dose, questo nonostante entrambi siano molto legati alla dama del trono over. gossip Uomini e Donne: Armando Incarnato insulta Ida Platano La dama è stata avvicinata da Alessandro durante un ballo. Il cavaliere partenopeo ha ribadito di trovarla interessante e sentirsi attratto da lei, pur sapendo che tra di loro ci sono diverse incomprensioni e una visione del futuro completamente differente. Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante la puntata diandata in onda il 26 settembre 2022, Idae Alessandro Vicinanza hanno annunciato di essere usciti nuovamente insieme scatenando una reazione insolita da parte dicui si è aggiunto ancherincarando la dose, questo nonostante entrambi siano molto legati alla dama del trono over.insulta IdaLa dama è stata avvicinata da Alessandro durante un ballo. Il cavaliere partenopeo ha ribadito di trovarla interessante e sentirsi attratto da lei, pur sapendo che tra di loro ci sono diverse incomprensioni e una visione del futuro completamente differente. Ida ...

