Trovata auto abbandonata nel parco degli Astroni a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Agenti della Polizia Municipale – reparto ambientale – nella zona del parco del Cratere degli Astroni, a Napoli, hanno rinvenuto in stato di abbandono una Fiat Panda con evidenti segni di effrazione. Dai primi accertamenti l'auto non risultava essere rubata ma, le sue buone condizioni hanno insospettito i caschi bianchi che hanno deciso di procedere all'identificazione e al contatto con il proprietario. Questi ha riferito che l'auto gli era stata rubata da 1 mese e che aveva sporto regolare denuncia. Da ulteriori approfondimenti è stato accertato che vi era stato un errore materiale nell'indicazione della targa e dunque l'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

