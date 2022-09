Tocca alla Meloni governare parlando con Draghi e l'Europa (Di lunedì 26 settembre 2022) Dove va l’Italia? Tutto come previsto, si potrebbe sentenziare. Le elezioni politiche certificano uno spostamento a destra del paese. I sondaggi vengono concretizzati dal voto, soprattutto nei risultati delle coalizioni. La sinistra divisa perde, il Movimento 5 Stelle con la sua piattaforma socio-assistenzialista recupera voti (15%), il centrodestra raggiunge la maggioranza assoluta nelle due camere e governerà. Tre sono i punti fondamentali di questa elezione: la capacità di Fratelli d’Italia di succhiare l’elettorato di destra alla Lega, che precipita al 9%, mostrando i vasi comunicanti all’interno del centrodestra e la difficoltà di mantenere il consenso al governo per Salvini; la trasformazione del Movimento 5 Stelle in una forza populista di sinistra, capace di drenare voti al Pd, a trazione meridionalista; la crescita nei consensi dell’unico partito che si è ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 settembre 2022) Dove va l’Italia? Tutto come previsto, si potrebbe sentenziare. Le elezioni politiche certificano uno spostamento a destra del paese. I sondaggi vengono concretizzati dal voto, soprattutto nei risultati delle coalizioni. La sinistra divisa perde, il Movimento 5 Stelle con la sua piattaforma socio-assistenzialista recupera voti (15%), il centrodestra raggiunge la maggioranza assoluta nelle due camere e governerà. Tre sono i punti fondamentali di questa elezione: la capacità di Fratelli d’Italia di succhiare l’elettorato di destraLega, che precipita al 9%, mostrando i vasi comunicanti all’interno del centrodestra e la difficoltà di mantenere il consenso al governo per Salvini; la trasformazione del Movimento 5 Stelle in una forza populista di sinistra, capace di drenare voti al Pd, a trazione meridionalista; la crescita nei consensi dell’unico partito che si è ...

