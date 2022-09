TikTok e Instagram, in arrivo novità: il tasto “non mi piace” e video più lunghi nelle stories (Di lunedì 26 settembre 2022) Da venerdì è disponibile su TikTok un nuovo pulsante nei commenti. Il social di Meta darà invece la possibilità di fare stories fino a 60 secondi Leggi su wired (Di lunedì 26 settembre 2022) Da venerdì è disponibile suun nuovo pulsante nei commenti. Il social di Meta darà invece la possibilità di farefino a 60 secondi

ItaliaStartUp_ : TikTok e Instagram, in arrivo novità: il tasto “non mi piace” e video più lunghi nelle stories - Magilla_agency : ??La #GenZ usa #TikTok più di #Google, #Meta presenta #CreatorsofTomorrow, #Instagram chiude #PornHub, #Adobe acquis… - Sign_Carunchio : @OCardinal17 Siamo un paese di vecchi ed ignoranti, i giovani sono distratti e pensano solo tiktok e Instagram..e q… - magmatsg : il problema lo sapete qual è? che la politica non esiste più, è un trend di tiktok, è un meme per instagram, è un… - CittaCazzate : Quindi se su twitter sono tutti di sinistra vuol dire che le elezioni le hanno vinte instagram e tiktok? -