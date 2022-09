Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in varie zone (Di lunedì 26 settembre 2022) Un Terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Calabria poco dopo le 15, con epicentro a 5 chilometri a nord est di Antonimina, in provincia di Reggio Calabria. La profondità del sisma, secondo l'Ingv è pari a 17 chilometri. Il Terremoto è stato avvertito in diverse zone della regione. Per ora non si segnalano danni a cose o persone. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 settembre 2022) Undi3.1 ha colpito lapoco dopo le 15, con epicentro a 5 chilometri a nord est di Antonimina, in provincia di Reggio. La profondità del sisma, secondo l'Ingv è pari a 17 chilometri. Ilè stato avvertito in diversedella regione. Per ora non si segnalano danni a cose o persone.

SkyTG24 : Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in varie zone - Frances54325203 : RT @SkyTG24: Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in varie zone - enricoI00 : RT @SkyTG24: Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in varie zone - Yogaolic : RT @SkyTG24: Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in varie zone - SkyTG24 : Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in varie zone -