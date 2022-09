Spari contro il treno tra le stazioni di Calcio e Chiari: panico tra i passeggeri (Di lunedì 26 settembre 2022) Momenti di panico nella notte tra venerdì e sabato sulla linea ferroviaria Milano Centrale-Brescia: sei vagoni di un treno regionale sarebbero stati colpiti da proiettili la cui natura è al vaglio della Polizia Ferroviaria. Come racconta ‘Il Giornale di Brescia’ la sparatoria si sarebbe verificata tra Calcio (in provincia di Bergamo) e Chiari (Brescia). Secondo alcuni testimoni, poco dopo la ripartenza dalla stazione di Calcio, dall’interno della vettura si sarebbe udito il rumore di colpi contro i finestrini, alcuni dei quali sarebbero stati bucati o quantomeno segnati: qualcuno si sarebbe anche buttato a terra per paura di essere colpito, se non dai proiettili, almeno dai frammenti di vetro. I viaggiatori hanno allertato il capotreno e all’arrivo a Brescia, avvenuto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Momenti dinella notte tra venerdì e sabato sulla linea ferroviaria Milano Centrale-Brescia: sei vagoni di unregionale sarebbero stati colpiti da proiettili la cui natura è al vaglio della Polizia Ferroviaria. Come racconta ‘Il Giornale di Brescia’ la sparatoria si sarebbe verificata tra(in provincia di Bergamo) e(Brescia). Secondo alcuni testimoni, poco dopo la ripartenza dalla stazione di, dall’interno della vettura si sarebbe udito il rumore di colpii finestrini, alcuni dei quali sarebbero stati bucati o quantomeno segnati: qualcuno si sarebbe anche buttato a terra per paura di essere colpito, se non dai proiettili, almeno dai frammenti di vetro. I viaggiatori hanno allertato il capoe all’arrivo a Brescia, avvenuto ...

ABosurgi : RT @GiovanniBussett: Spari contro il treno Milano-Brescia: panico in carrozza - infoitinterno : Spari in strada contro un'auto in via Livatino a Nettuno, si indaga - giodfz : @VittorioBanti @markorusso69 Perfetto, benissimo, tutto come dici. Ma, sinceramente, mi sembra che i 'nemici' siano… - infoitinterno : Paura in strada a Nettuno, spari contro un'auto vicino al lungomare - FilippoLicari4 : @Martina7_totale il palazzo è suo, cosa fai? spari contro gli agenti anti sommossa? -