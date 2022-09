Perché La Vita in Diretta oggi non va in onda | il motivo del cambio di programma su Rai 1

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 settembre 2022), lunedì 26 settembre 2022, su Rai 1 non va inLain? Ilnon verrà trasmesso a causa dello sciopero Rai indetto per. A causa dell’agitazione sindacale sono saltati su Rai 1 anche lo Speciale Tg1 previsto nel primo pomeriggio e il Tg1 Economia. Al loro posto la Rai ha mandato e manderà inIl Paradiso delle Signore in replica, alle 16,05 il nuovo episodio e dalle 17 alle 20 due puntate di Reazione a catena. Di seguito il palinsesto di Rai 1 per il pomeriggio di, 26 settembre 2022: Ore 14,05 Il paradiso delle signore (replica) Ore 16,05 Il paradiso delle signore nuovo episodio Ore 16,55 TG1 Ore 17,05 Reazione a catena Ore 18,45 Reazione a catena Ore 20 TG1 Quando torna Ma quando ...