Pd,Letta:leader contro noi e non contro destra,ora opposizione dura (Di lunedì 26 settembre 2022) "Intorno a noi leader e movimenti hanno lavorato contro di noi e non contro la destra, per sostituirci ma non ci sono riusciti: siamo la prima forza di opposizione nel parlamento e nel paese, faremo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Intorno a noie movimenti hanno lavoratodi noi e nonla, per sostituirci ma non ci sono riusciti: siamo la prima forza dinel parlamento e nel paese, faremo ...

PagellaPolitica : Da Calenda a Salvini, passando per Di Maio e Letta: nelle scorse settimane vari politici hanno previsto risultati p… - fanpage : Dal palco di Piazza del Popolo a Roma, Enrico Letta chiude la campagna elettorale del Pd a due giorni dal voto: “No… - LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - TLight1111 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Letta: 'Al congresso non sarò candidato'. Lo ha detto il leader del Pd al Nazareno in conferenza stampa. #ANSA #E… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Letta: 'Al congresso non sarò candidato'. Lo ha detto il leader del Pd al Nazareno in conferenza stampa. #ANSA #E… -